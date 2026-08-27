Movado Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Movado Group lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Movado Group ein EPS von 0.130 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 162.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch