Movado Group lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.02 Prozent auf 198.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch