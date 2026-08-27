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27.08.2026 06:37:00
Movado Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Movado Group A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Movado Group A im vergangenen Quartal 169.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Movado Group A 162.5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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