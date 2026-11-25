Movado Group A äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 198.3 Millionen USD gegenüber 187.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch