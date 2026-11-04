Mouwasat Medical Services Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mouwasat Medical Services Company Registered lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.94 SAR gegenüber 1.00 SAR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.17 Prozent auf 856.4 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 777.3 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch