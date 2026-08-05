Mouwasat Medical Services Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mouwasat Medical Services Company Registered hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.06 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.930 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.06 Prozent auf 876.4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 796.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch