Mountain Crest Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mountain Crest Acquisition hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch