Mountain Crest Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mountain Crest Acquisition gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mountain Crest Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch