Mount Logan Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mount Logan Capital hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mount Logan Capital -0.120 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mount Logan Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -5.0 Millionen USD im Vergleich zu -3.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch