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04.11.2026 23:36:58
Motorola Solutions Q3 Profit Falls 9%; Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - Motorola Solutions, Inc. (MSI) on Wednesday reported a 9% decline in third-quarter profit, hurt largely by higher operating costs, which offset double-digit revenue growth across both business segments. The company also raised its full-year 2026 revenue and earnings.
Net earnings attributable to Motorola Solutions were $512 million, or $3.06 per share, compared with $562 million, or $3.33 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted net earnings attributable to the company rose to $785 million, or $4.69 per share, from $686 million, or $4.06 per share, a year earlier.
Revenue increased 12% to $3.376 billion from $3.009 billion.
Products and Systems Integration sales increased 12% to $2.118 billion, while Software and Services sales rose 13% to $1.258 billion.
For full-year 2026, the company now expects revenue of approximately $13.05 billion, compared with its previous forecast of $12.975 billion. Adjusted earnings per share are projected at $17.94 to $17.99, up from the prior range of $17.62 to $17.72.
For the fourth quarter, the company expects revenue growth of approximately 13% and adjusted earnings per share of $5.47 to $5.52.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Motorola Solutions Inc.
Analysen zu Motorola Solutions Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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