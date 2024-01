Motorenhersteller Deutz verkauft Bootsmotorentochter an Yamaha Motor

KÖLN (awp international) - Der Motorenbauer Deutz hat wie angekündigt seine Bootsmotorentochter verkauft. Die Sparte gehe an den japanischen Anbieter Yamaha Motor Co. für einen erwarteten Preis im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilten die Kölner am Freitag mit. Deutz hatte den Schritt bereits angekündigt, um sich stärker auf die klassischen Motoren und das bestehende Servicegeschäft zu konzentrieren. Ein Abschluss des Verkaufs wird gegen Ende des ersten Quartals erwartet, er dürfte einen Buchgewinn im kleineren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich nach sich ziehen. Das auf Elektro-Bootsmotoren ausgerichtete Unternehmen hatte die Zahlen von Deutz zuletzt belastet. Die Deutz-Aktie legte im SDax um 0,3 Prozent zu./men/tih