Motorcar Parts of America zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Motorcar Parts of America hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 169.2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Motorcar Parts of America 221.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch