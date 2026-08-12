Motorcar Parts of America: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Motorcar Parts of America hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Motorcar Parts of America ein Ergebnis je Aktie von 0.150 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10.80 Prozent zurück. Hier wurden 168.0 Millionen USD gegenüber 188.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch