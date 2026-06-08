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Motorcar Parts of America Aktie 202183 / US6200711009

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08.06.2026 18:28:34

Motorcar Parts Of America Shares Surge 37% After Return To Q4 Profit

Motorcar Parts of America
12.40 EUR 34.78%
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(RTTNews) - Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) shares soared 37.84 percent, gaining $4.01 to $14.60 on Monday after the automotive aftermarket parts supplier reported fourth-quarter results that showed a return to profitability on higher sales and operating income.

The stock is currently trading at $14.60, compared with its previous close of $10.59 on the Nasdaq. During the session, it opened at $14.01 and traded between $13.02 and $15.30. Trading volume reached 423,285 shares, well above its average volume of 75,877 shares.

Net sales increased to $212.3 million for the quarter ended March 31, 2026, from $193.1 million in the same period last year. Net income totaled $9.7 million, or $0.42 per share, compared with a net loss of $0.7 million, or a loss of $0.04 per share, a year earlier. Operating income improved to $21.1 million from $16.3 million, while gross profit rose to $50.4 million from $38.5 million.

Motorcar Parts of America shares have traded between $9.29 and $18.12 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
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❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Inside Trading & Investment

11:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Völlig losgelöst
09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’868.41 19.54 B5HSYU
Short 14’143.52 13.95 SHSBXU
Short 14’667.29 8.99 S8QBNU
SMI-Kurs: 13’320.99 08.06.2026 17:31:44
Long 12’752.32 19.40 BSUBWU
Long 12’466.36 13.73 S69BJU
Long 11’936.81 8.93 BHZSRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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