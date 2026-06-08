Motorcar Parts of America Aktie 202183 / US6200711009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.06.2026 18:28:34
Motorcar Parts Of America Shares Surge 37% After Return To Q4 Profit
(RTTNews) - Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) shares soared 37.84 percent, gaining $4.01 to $14.60 on Monday after the automotive aftermarket parts supplier reported fourth-quarter results that showed a return to profitability on higher sales and operating income.
The stock is currently trading at $14.60, compared with its previous close of $10.59 on the Nasdaq. During the session, it opened at $14.01 and traded between $13.02 and $15.30. Trading volume reached 423,285 shares, well above its average volume of 75,877 shares.
Net sales increased to $212.3 million for the quarter ended March 31, 2026, from $193.1 million in the same period last year. Net income totaled $9.7 million, or $0.42 per share, compared with a net loss of $0.7 million, or a loss of $0.04 per share, a year earlier. Operating income improved to $21.1 million from $16.3 million, while gross profit rose to $50.4 million from $38.5 million.
Motorcar Parts of America shares have traded between $9.29 and $18.12 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu Motorcar Parts of America Inc
|
07.06.26
|Ausblick: Motorcar Parts of America legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Motorcar Parts of America Inc
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLage in Nahost und KI-Zweifel: SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Anleger in Asien trennten sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.