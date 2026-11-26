Motor Oil hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.66 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Motor Oil im vergangenen Quartal 4.18 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Motor Oil 3.21 Milliarden EUR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5.29 EUR sowie einem Umsatz von 3.87 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch