Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 1.90 USD. Im letzten Jahr hatte Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries einen Gewinn von 0.410 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65.19 Prozent auf 4.84 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch