Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.55 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 4.81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch