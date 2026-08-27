Motor Oil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Motor Oil lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.720 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.17 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 61.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2.61 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4.13 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch