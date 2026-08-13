Motor General Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Motor General Finance hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 42.7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch