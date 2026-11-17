Motonic veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 265.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Motonic 307.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 64.94 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 4.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch