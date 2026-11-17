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17.11.2026 06:37:00
Motisons Jewellers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Motisons Jewellers liess sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Motisons Jewellers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0.10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Motisons Jewellers 0.220 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 979.1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 904.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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