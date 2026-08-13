Motisons Jewellers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Motisons Jewellers hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Motisons Jewellers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.30 Prozent auf 1.07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 870.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch