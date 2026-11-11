Motion Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Motion Acquisition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Motion Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.280 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch