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19.08.2026 06:37:00
Motion Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Motion Acquisition A lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.110 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Motion Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 73.4 Millionen USD im Vergleich zu 80.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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