Motherson Sumi Wiring India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Motherson Sumi Wiring India hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.54 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.62 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch