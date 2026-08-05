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05.08.2026 06:37:00
Motherson Sumi Wiring India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Motherson Sumi Wiring India hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0.22 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.62 Prozent auf 34.07 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.255 INR je Aktie sowie einen Umsatz 33.16 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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