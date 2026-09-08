Mostostal Zabrze-Holding stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mostostal Zabrze-Holding lud am 07.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.08 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 318.0 Millionen PLN gegenüber 266.3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch