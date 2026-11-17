Mostostal Zabrze-Holding veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.12 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331.1 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 0.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332.5 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch