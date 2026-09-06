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Minerals Corporation Aktie 550275 / AU000000MSC6

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07.09.2026 00:00:00

Most Critical Minerals Aren’t Going to the Energy Transition

An Oakland Institute analysis challenges claims that a large increase in mining is an unavoidable cost of replacing fossil fuels. Using International Energy Agency (IEA) data, Oakland calculated that wind, solar, renewable-power networks, grid batteries and electric vehicles accounted for 26% of combined demand for copper, lithium, nickel, cobalt, graphite and magnet rare earths in 2024. It assigned the remaining 74% to construction, conventional transport, industrial machinery, defense, electronics and other uses. The calculation describes consumption…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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