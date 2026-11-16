Mos Food Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mos Food Services hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40.38 JPY, nach 50.92 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 34.05 Milliarden JPY gegenüber 26.97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch