Mos Food Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mos Food Services hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18.92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40.94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mos Food Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch