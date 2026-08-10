Mortgage Service Japan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mortgage Service Japan hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19.85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch