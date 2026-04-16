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16.04.2026 20:09:44

Mortgage Rates Fall To 4-Week Low

Freddie Mac
5.90 EUR -3.28%
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(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, continued to decline, falling to a four-week low, according to mortgage provider Freddie Mac.

The 30-year FRM averaged 6.30% as of April 16, 2026, down from last week when it averaged 6.37%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.83%.

The 15-year FRM averaged 5.65%, down from last week when it averaged 5.74%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 6.03%.

"Mortgage rates declined this week to a four-week low of 6.30%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "Compared to one year ago when rates were at 6.83%, this is a meaningful improvement for homebuyers during what is typically the busy spring homebuying season."

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Short 13’987.49 13.92 SF9BXU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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