Freddie Mac Aktie 929673 / US3134003017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.03.2026 21:49:48
Mortgage Rates Continues To Gain
(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, rose from last week, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).
The 30-year FRM averaged 6.38% as of March 26, 2026, up from last week when it averaged 6.22%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.65%.
The 15-year FRM averaged 5.75%, up from last week when it averaged 5.54%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.89%.
"Mortgage rates this week averaged 6.38%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "The housing market continues to show gradual improvements compared to a year ago amid recent rate volatility. Purchase and refinance applications are up year-over-year, and rates remain lower than last year when they averaged 6.65%."
Nachrichten zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
|Keine Nachrichten verfügbar.