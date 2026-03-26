Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’642 -0.6%  SPI 17’664 -0.4%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’613 -1.5%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’380 -3.2%  Bitcoin 54’735 -3.0%  Dollar 0.7948 0.4%  Öl 107.2 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Roche1203204
Top News
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
CTS Eventim-Aktie: Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro erstmals überschritten
Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird
Ausblick: BYD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Devisenmarkt mit Zurückhaltung: So steht es um Franken, Dollar und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Freddie Mac Aktie 929673 / US3134003017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 21:49:48

Mortgage Rates Continues To Gain

Freddie Mac
3.96 EUR -6.16%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, rose from last week, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).

The 30-year FRM averaged 6.38% as of March 26, 2026, up from last week when it averaged 6.22%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.65%.

The 15-year FRM averaged 5.75%, up from last week when it averaged 5.54%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.89%.

"Mortgage rates this week averaged 6.38%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "The housing market continues to show gradual improvements compared to a year ago amid recent rate volatility. Purchase and refinance applications are up year-over-year, and rates remain lower than last year when they averaged 6.65%."

