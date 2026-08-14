Morrow Bank Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Morrow Bank Registered äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 537.6 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morrow Bank Registered einen Umsatz von 458.2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch