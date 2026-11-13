Morrow Bank Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Morrow Bank Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Morrow Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 749.1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 62.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch