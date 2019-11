MorphoSys verliert Forschungsvorstand Markus Enzelberger - Aktie wenig bewegt

Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys verliert seinen Forschungsvorstand Markus Enzelberger.

Er trete per Ende Februar zurück, um sich "neuen Aufgaben" zu widmen, kündigte das im TecDAX notierte Unternehmen an. Nach dem Ausscheiden von Enzelberger soll die Forschungsorganisation von MorphoSys in das Segment Klinische Entwicklung unter der Leitung von Entwicklungsvorstand Malte Peters integriert werden.

Enzelberger ist seit 2002 bei dem Unternehmen beschäftigt. Seit 2012 war der für die sogenannten Drug-Discovery-Aktivitäten sowohl für die firmeneigenen als auch für die Partnerprogramme verantwortlich. Zum Forschungsvorstand wurde der vor zwei Jahren berufen.

"Während ich mich auf neue Möglichkeiten freue mein Wissen weiterzugeben, bin ich überzeugt, dass MorphoSys in sehr guten Händen ist, um die nächste Stufe seiner Entwicklung zu einem integrierten biopharmazeutischen Unternehmen zu erreichen", wird Enzelberger in der Mitteilung zitiert.

An der Nasdaq ging es für die MorphoSys-Papiere im vorbörslichen US-Handel um 1,38 Prozent ins Minus auf 28,54 Euro, nach Handelsstart zeigen sie sich jedoch kaum verändert.

