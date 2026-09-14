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14.09.2026 06:37:00
Morpho informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Morpho hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 43.35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 776.9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 3.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Morpho 801.5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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