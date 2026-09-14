Morozoff stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morozoff äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.18 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0.370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7.20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch