Morningstar Japan K gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morningstar Japan K hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Morningstar Japan K hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 220.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch