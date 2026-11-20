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20.11.2026 07:56:40
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung, da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Dies belegen Regierungsdaten vom Freitag. Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine vom Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
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November 20, 2026 01:56 ET (06:56 GMT)
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