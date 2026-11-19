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19.11.2026 07:51:49
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat zugesagt, genau zu beobachten, wie sich geldpolitische Änderungen der US-Notenbank auf das Wachstum und die Inflation in Japan auswirken. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft, den geldpolitischen Kurs weiter zu straffen.
KONJUNKTUR AUSTRALIEN
Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gesprungen. Dies schürt die Befürchtung, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rapide abkühlt.
LENOVO
hat im zweiten Geschäftsquartal robuste Umsätze erzielt. Dank einer starken Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz befindet sich das Unternehmen auf Kurs, sein jährliches Umsatzziel von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
TENCENT
teilte mit, dass die hohen Ausgaben des Unternehmens für künstliche Intelligenz, welche das Gewinnwachstum belastet haben, im kommenden Jahr voraussichtlich nahe ihrem Höchststand bleiben dürften. Gleichzeitig hoben sie das Ertragspotenzial der eigenen KI-Agenten-Produkte hervor.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2026 01:52 ET (06:52 GMT)
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