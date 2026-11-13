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13.11.2026 07:51:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Viele chinesische Unternehmen hatten am Singles' Day nicht viel zu feiern. Der inoffizielle Anti-Valentinstag gilt als Barometer für die Konsumbereitschaft der Verbraucher. Ein Lichtblick waren jedoch Token für künstliche Intelligenz. Normalerweise nutzen Käufer die Feiertagsrabatte, um Geld für Kleidung und Haushaltswaren auszugeben. In diesem Jahr griffen sie jedoch bei KI-Token zu - der Währung, mit der Rechenleistung für den Betrieb von KI-Modellen bezahlt wird. Die Entwickler hinter Chinas beliebtesten Chatbots, darunter Z.AI, MiniMax und Alibabas Qwen, eröffneten im Vorfeld des Tages, der sich zu einem der weltweit grössten Online-Shopping-Ereignisse entwickelt hat, allesamt Shops auf Alibabas Plattform Tmall.

MICROSOFT

Dienste wie Outlook und Teams sind weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu. Die ersten Bemühungen waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft.

NVIDIA

Senatoren haben sich zu den Umstrukturierungen im Nvidia-Management und dem Abgang des profiliertesten Vorstandschefs im Bereich der künstlichen Intelligenz geäussert. Der Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune (Republikaner), sagte CBS News, er rechne mit Interesse an einer Aufklärung der Ereignisse, die zum Rücktritt von Jensen Huang als CEO von Nvidia geführten hätten. Auch andere Politiker meldeten sich zu Wort. Der Fall ist ein Politikum in den USA.

SINGTEL

hat die Jahresprognose angehoben und dies mit einer stärkeren operativen Entwicklung begründet, trotz eines deutlichen Rückgangs des Reingewinns im ersten Halbjahr infolge wegfallender Einmalerträge aus dem Vorjahr. Singapurs grösster Mobilfunknetzbetreiber teilte mit, dass der Nettogewinn in den sechs Monaten bis zum 30. September um 55 Prozent auf 1,54 Milliarden Singapur-Dollar gefallen sei. Ein Jahr zuvor waren Einmalerträge von 2,21 Milliarden Singapur-Dollar verbucht worden. Der bereinigte Reingewinn ohne Einmaleffekte stieg im Halbjahr um 10 Prozent auf 1,49 Milliarden Singapur-Dollar. Singtel rechnet für das im März endende Geschäftsjahr nun mit einem Zuwachs des operativen Ergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem zuvor ein Zuwachs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet worden war.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:51 ET (06:51 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

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Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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