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10.11.2026 07:46:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Das australische Verbrauchervertrauen ist in der vergangenen Woche eingebrochen, nachdem die Reserve Bank of Australia eine fünfte Zinserhöhung vorgenommen hatte. Dies drückte die Stimmung unter den Hypothekennehmern auf ein Rekordtief. Das Verbrauchervertrauen sank in der Woche um 3,1 Punkte auf 63,1 Punkte. Dies ist der drittniedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt fiel um 1,2 Punkte auf 66,2 Punkte.

INNENPOLITIK USA

Der Senat hat ein weitreichendes Gesetz zur Genehmigung von Energieprojekten auf den Weg gebracht. Dies geschah trotz schwindender Aussichten auf eine endgültige Verabschiedung durch den Kongress - und obwohl Präsident Trump dem Prozess Steine in den Weg legt. Das als Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 bekannte Gesetz soll das Genehmigungsverfahren beschleunigen, das Energieentwicklern seit langem ein Dorn im Auge ist.

CHARLES SCHWAB

erleichtert weniger vermögenden Kunden die Teilnahme an Börsengängen - pünktlich zum erwarteten Börsendebüt von Anthropic im Laufe dieses Monats. Der Broker senkt das für die Teilnahme an IPO erforderliche Mindestguthaben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

BOEING

plant etwa 5 Prozent der Beschäftigten in ihrem Kernbereich Verkehrsflugzeuge abzubauen. Die Kürzungen belaufen sich auf etwa 2.500 Stellen und sollen ab Dezember erfolgen.

HONDA

wird ein neues Werk für 3 Milliarden US-Dollar in Ohio bauen, um die Produktion von Hybridfahrzeugen zu unterstützen, während der japanische Automobilhersteller versucht, eine Kehrtwende weg von Elektrofahrzeugen zu vollziehen. Das neue Werk soll voraussichtlich den Betrieb aufnehmen.

PEPSICO

streicht rund 1.000 Stellen in ihrer Lebensmittel- und Getränkesparte. Der Chef von PepsiCo Nordamerika, Ram Krishnan, erklärte, dass das Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in der kommenden Woche Änderungen vornehmen werde, um die Abläufe zu rationalisieren, wie aus einem Schreiben an die Mitarbeiter hervorgeht.

SKYDANCE

hat Pläne detailliert dargelegt, nach dem Zusammenschluss von Paramount und Warner Bros. Discovery die jährlichen Kosten um mindestens 6 Milliarden US-Dollar zu senken. Das Unternehmen kämpft mit einer massiven Schuldenlast aus der Transaktion. Das Unternehmen ging aus dem 81 Milliarden Dollar schweren Warner-Deal mit Schulden von 87 Milliarden Dollar und rund 10 Milliarden Dollar an Barmitteln hervor. Skydance plant, die Kosten durch den Abbau von Führungsebenen, die Zusammenlegung von Betriebsabläufen und die Reduzierung von Technologieausgaben zu senken. Bis Ende 2029 hofft der Konzern, seine Schulden auf ein tragbareres Niveau zu senken.

ANTHROPIC

Investoren warten gespannt auf die angestrebte Bewertungsspanne von Anthropic, die das Unternehmen voraussichtlich Anfang dieser Woche veröffentlichen wird. Vor einer Woche rechneten Investoren noch damit, dass das Unternehmen eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar anstrebe. Nach dem starken Ausverkauf bei KI-Unternehmen am Donnerstag dringen einige Grossinvestoren nun jedoch auf einen niedrigeren Wert.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Long 13’967.06 13.70 SPBJ7U
Long 13’386.44 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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