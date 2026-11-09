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09.11.2026 07:43:42
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
hat ihren Jahresgewinn um 23 Prozent gesteigert. Der Kreditgeber meldete nach jüngsten Stellenstreichungen und Umstrukturierungen niedrigere Betriebskosten. Die Bank meldete für die zwölf Monate bis September einen Nettogewinn von 7,27 Milliarden australischen Dollar. Die Betriebseinnahmen stagnierten mit 22,14 Milliarden australischen Dollar. Die Analystenprognose war von einem Nettogewinn von fast 7,40 Milliarden australischen Dollar bei Betriebseinnahmen von 22,63 Milliarden australischen Dollar ausgegangen. Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten.
CONSTELLATION SOFTWARE
hat im dritten Quartal einen höheren Gewinn und steigende Umsätze verzeichnet, was auf die Beiträge übernommener Unternehmen zurückzuführen ist. Das Unternehmen, dessen Geschäftsmodell in der Übernahme kleinerer Softwarefirmen besteht, verbuchte einen Gewinn von 212 Millionen US-Dollar bzw. 10,01 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 210 Millionen Dollar oder 9,89 Dollar je Aktie gelegen. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Gewinn von 15,17 Dollar je Aktie gerechnet.
ALPHABET/SPACEX
Don Harrison, ein Google-Manager und langjähriges Mitglied des SpaceX-Boards, ist von seinem Posten im Board des Raketenbauers zurückgetreten. Sein Rücktritt wird mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Harrison, President of Global Partnerships and Corporate Development bei Google, trat dem SpaceX-Board im Jahr 2015 bei und betreute eine Investition, die bis zum Ende des dritten Quartals auf 75,2 Milliarden US-Dollar anwuchs.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
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