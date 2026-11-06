|
06.11.2026 07:45:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der Gewinn der ist im dritten Quartal trotz eines Umsatzwachstums überraschend gesunken, da die Handelsaktivität im asiatischen Finanzzentrum Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Der Nettogewinn sank um 0,8 Prozent auf 4,86 Milliarden Hongkong-Dollar. Damit wurde die Konsenserwartung von 5,03 Milliarden Hongkong-Dollar verfehlt. Die Einnahmen und sonstigen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um unter den Erwartungen liegende 1,2 Prozent auf 7,87 Milliarden Hongkong-Dollar.
JAPAN TOBACCO
Russland hat die Kontrolle über vier russische Fabriken des Konzerns übernommen. Damit verschärft Moskau seine Druckkampagne gegen Tokio und den Westen aufgrund deren Unterstützung für die Ukraine.
MACQUARIE
hat für das erste Halbjahr einen über den Erwartungen liegenden Gewinnanstieg von 50 Prozent ausgewiesen. Die rohstoffbezogenen Erträge des australischen Finanzkonzerns profitierten von einer gestiegenen Marktvolatilität. Macquarie meldete für die sechs Monate bis September einen Nettogewinn von 2,48 Milliarden australischen Dollar. Dies übertraf die Analystenprognose von 2,32 Milliarden australischen Dollar.
OCBC
hat im dritten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet. Unterstützt wurde das Ergebnis durch höhere Nettozinseinnahmen und Gebühren sowie eine geringere Risikovorsorge für faule Kredite. Der Nettogewinn für die drei Monate bis Ende September belief sich auf 2,04 Milliarden Singapur-Dollar. Dies war ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamteinnahmen gingen um 2 Prozent auf 3,73 Milliarden Singapur-Dollar zurück. Der Nettozinsertrag stieg um 4 Prozent auf 2,31 Milliarden Singapur-Dollar.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.