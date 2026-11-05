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05.11.2026 07:48:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
hat im zweiten Geschäftsquartal ein Umsatzwachstum von 27 Prozent verzeichnet, da die Nachfrage nach KI das Wachstum ankurbelte. Das Halbleiterunternehmen verbuchte einen Gewinn von 130 Millionen US-Dollar bzw. 12 Cent je Aktie verglichen mit 238 Millionen Dollar oder 22 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 52 Cent. Damit wurden die von Analysten erwarteten 48 Cent übertroffen. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden Dollar gerechnet.
NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)
verzeichnete einen unerwartet starken Rückgang des jährlichen Cash-Gewinns um 13 Prozent. Das Institut erhöhte die Risikovorsorge für Kreditverluste und warnte, dass die hartnäckig hohe Inflation erhebliche Risiken für die Wirtschaft des Landes berge. Die NAB wies für die zwölf Monate bis September einen Cash-Gewinn von 6,14 Milliarden australischen Dollar aus. Die Nettoerträge stiegen um 5,8 Prozent auf 22,01 Milliarden australische Dollar. Die Risikovorsorge für Kreditverluste stieg um 86 Prozent.
NEWS CORP
hat für sein erstes Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg gemeldet, der auf ein anhaltendes Wachstum in den Sparten Dow Jones, HarperCollins Publishers und den digitalen Immobiliendienstleistungen zurückzuführen ist. Der Umsatz von News Corp stieg in dem am 30. September beendeten Quartal um 6 Prozent auf 2,28 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 19 Prozent auf 403 Millionen Dollar.
SNAP
ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat einen höheren Umsatz verbucht, meldete jedoch eine sequenzielle Verlangsamung des Wachstums der Werbeerträge. Im dritten Quartal wurde ein Gewinn von 56,5 Millionen US-Dollar bzw. 3 Cent je Aktie verbucht. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 103,5 Millionen Dollar oder 6 Cent je Aktie zubuche. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,73 Milliarden Dollar gerechnet.
TOYOTA MOTORS
hat ihre Jahresprognose angehoben, nachdem der japanische Automobilhersteller dank eines schwächeren Yen und Kostensenkungen einen höheren operativen Quartalsgewinn verzeichnet hatte. Der Nettogewinn sank in dem im September beendeten Dreimonatszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 759,4 Milliarden Yen. Damit verfehlte Toyota die Erwartungen der Analysten, die im Mittel mit 779,6 Milliarden Yen gerechnet hatten. Das Vorjahresergebnis war durch ein höheres Finanzergebnis begünstigt worden. Der Betriebsgewinn kletterte trotz der Beeinträchtigungen durch den Nahostkonflikt um 34 Prozent auf 1,128 Billionen Yen. Der Umsatz stieg trotz eines geringeren Absatzvolumens um 8,6 Prozent auf 13,437 Billionen Yen.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
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