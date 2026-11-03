MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Chinas Zentralbank hat Massnahmen zur Stabilisierung des Yuan ergriffen, indem sie dem inländischen Markt Dollar-Liquidität entzog, nachdem die chinesische Währung auf ein Mehrjahreshoch gestiegen war. Die People's Bank of China teilte mit, dass sie den Mindestreservesatz für Fremdwährungseinlagen von Finanzinstituten um 2 Prozentpunkte auf 6 Prozent anheben werde. Sie habe damit dem Markt ein klares Signal gesendet, dass sie über die schnelle Aufwertung des Yuan besorgt sei, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

IRAN-KRIEG

Die USA haben am Montag nach Angaben von Regierungsvertretern die iranische Insel Qeshm angegriffen. Der Angriff folgt auf Äusserungen von Präsident Trump, in denen er die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen am Dienstag herunterspielte. Einige US-Vertreter beschrieben die Angriffe als von defensiver Natur, mit denen Iran daran gehindert werden solle, Handelsschiffe in der Strasse von Hormus anzugreifen.

SÜDKOREA - Inflation

Die Gesamtinflation ist im Oktober über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank geblieben, obwohl sie sich gegenüber dem Vormonat abschwächte. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 2,9 Prozent im September.

CLOROX

hat im ersten Quartal einen Gewinn von 170 (Vorjahr: 80) Millionen Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,55 Dollar; Analysten hatten mit 1,07 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 33 Prozent auf 1,91 (Analysten: 1,88) Milliarden Dollar, begünstigt durch die Übernahme des Purell-Herstellers Gojo. Aufgrund gestiegenen Inflations- und Kostendrucks engte der Konsumgüterhersteller seine Jahresprognose ein und erwartet das bereinigte Ergebnis je Aktie nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 5,70 bis 6,00 US-Dollar.

PALANTIR TECHNOLOGIES

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 1,13 (Vorjahr: 0,475) Milliarden Dollar erzielt. Auf bereinigter Basis waren es 44 Cent je Aktie. Die Konsensschätzung lag bei 41 Cent. Der Umsatz kletterte um 96 Prozent auf 2,31 (Analystenkonsens: 2,18) Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal rechnet der Softwarekonzern mit einem Umsatz von 2,649 bis 2,653 (Analysten: 2,46) Milliarden Dollar. Zudem hob Palantir die Jahresprognose auf 8,53 bis 8,534 (zuvor: 8,15 bis 8,158) Milliarden Dollar an, während die Wall Street zuletzt mit 8,21 Milliarden kalkulierte.

WILLIAMS COS

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 699 (Vorjahr: 646) Millionen Dollar erzielt. Bereinigt entsprach das Ergebnis je Aktie mit 54 Cent den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg auf 3,22 (2,92) Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsenschätzung von 2,99 Milliarde. Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch höhere Dienstleistungserlöse. Für das Gesamtjahr bewegt sich das Energieinfrastrukturunternehmen nach eigenen Angaben auf die obere Hälfte der bereinigten EBITDA-Zielspanne von 8,3 bis 8,5 Milliarden Dollar zu.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 05:07 ET (10:07 GMT)