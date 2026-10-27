MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Gewinne der grossen chinesischen Industrieunternehmen stiegen im September im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber dem Plus von 4,2 Prozent im August. Die am Dienstag vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten zeigten jedoch, dass die Gewinne im Zeitraum von Januar bis September um 15,5 Prozent zulegten. Dies war etwas weniger als der für den Zeitraum von Januar bis August verzeichnete Anstieg von 15,7 Prozent.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM SÜDKOREA

Das Bruttoinlandsprodukt expandierte von Juli bis September um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie vorläufige Daten der Bank of Korea am Dienstag zeigten. Im Zeitraum von April bis Juni hatte das Wachstum bei 0,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Wirtschaft um 3,4 Prozent, verglichen mit 3,7 Prozent im zweiten Quartal. Das BIP-Wachstum im dritten Quartal übertraf die Markterwartungen. Der Median der Prognosen von 19 von The Wall Street Journal befragten Ökonomen hatte bei einem Wachstum von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gelegen.

VERBRAUCHER-INFLATIONSERWARTUNGEN AUSTRALIEN

Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der australischen Wirtschaft haben in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit Mai erreicht. Dies stärkt die Argumente für die Reserve Bank of Australia, die Leitzinsen um eine weitere Stufe anzuheben. Die wöchentlichen Inflationserwartungen stiegen im Laufe der Woche um 0,1 Prozentpunkt auf 6,3 Prozent, während der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt ebenfalls um 0,1 Prozentpunkt auf 6,1 Prozent kletterte. Dies geht aus einer wöchentlichen Umfrage der ANZ Bank und des Meinungsforschungsinstituts Roy Morgan hervor.

ANTHROPIC

Ein Zusammenschluss grosser Finanzinstitute stellt 63 Milliarden US-Dollar bereit, um Computing-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz von Broadcom zu erwerben und dann an Anthropic zu vermieten. Die an dem Geschäft beteiligten Firmen - Bank of America, Blackstone, Citi und Morgan Stanley - planen die Gründung einer Zweckgesellschaft, die Broadcoms XPU-AI-Beschleuniger und Netzwerklösungen kauft, damit Anthropic diese leasen kann.

Das Geschäft ist Teil von Broadcoms bestehender strategischer Vereinbarung zur Bereitstellung von Rechenkapazität. Die Auslieferungen an die neue Zweckgesellschaft sollen im nächsten Jahr beginnen.

BEN & JERRY'S

Ben Cohen und Jerry Greenfield, die namensgebenden Gründer der Eismarke Ben & Jerry's, haben einen Deal mit einer Führungskraft der Private-Equity-Gesellschaft KKR ausgelotet, mit dem Ziel, ihre Marke vom derzeitigen Eigentümer abzuspalten. Magnum Ice Cream, das börsennotierte Unternehmen, unter dessen Dach sich Ben & Jerry's sowie weitere ehemals zu Unilever gehörende Eismarken befinden, wehrt sich jedoch gegen dieses Vorhaben. Eine Abspaltung der Marke würde die Kosten in die Höhe treiben und die Produkte verteuern, argumentiert das Unternehmen.

MICROSOFT

bietet Tausenden von Mitarbeitern in mehreren Ländern, darunter den USA, freiwillige Abfindungen an, wie das Unternehmen mitteilte. Rund 60.000 Mitarbeiter kommen für das Programm infrage, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Das Angebot gilt für ausgewählte Mitarbeiter in Kanada, Indien, Grossbritannien und den USA.

NUCOR

Der Stahlhersteller meldete für das am 3. Oktober beendete dritte Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,32 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,80 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 607 Millionen Dollar oder 2,63 Dollar je Aktie gelegen. Der Umsatz stieg von 8,52 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 11,25 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Umsatz von 10,84 Milliarden Dollar gerechnet.

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October 27, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)