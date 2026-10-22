MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

hat im dritten Quartal einen stagnierenden Umsatz von 28 Milliarden Dollar erzielt. Der bereinigte Nettogewinn sank um 4 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Während das Segment Dienstleistungen und Sonstiges um 33 Prozent zulegte, verzeichneten die Sparten Automobile und Energiespeicher Umsatzrückgänge von 3 beziehungsweise 16 Prozent. Für das Gesamtjahr senkte der Elektroautobauer seine Investitionsprognose auf etwa 20 Milliarden Dollar; zuvor waren 25 Milliarden Dollar geschätzt worden.

TESLA

will bis Ende nächsten Jahres bereit sein, seine humanoiden Optimus-Roboter an externe Unternehmen auszuliefern, und seine Flotte autonomer Taxis bald zu einem bedeutenden Umsatzträger machen.

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October 22, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)